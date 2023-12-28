Детальніше про те, яким буде 28 грудня, читайте у щоденному гороскопі 24 Каналу. Не варто засмучуватись, якщо прогноз – невтішний. Адже будь-які випробування роблять нас сильнішими.

Неймовірно Напередодні Нового року: 3 знаки зодіаку закохаються до кінця грудня

Гороскоп на 28 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 28 грудня для Овнів

Овни, кінець тижня обіцяє неймовірну кількість пригод. Ви будете вражені пропозиціями, які надходитимуть. Серед них можуть бути досить небезпечні. Тож добре подумайте, чи потрібно погоджуватися на таке.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 28 грудня для Тельців

Останнім часом Тельців нервує те, що всі вимагають поради та підтримки. Річ у тім, що представникам цього знаку зодіаку вистачає своїх проблем. Однак відмовляти у допомозі близьким людям також не хочеться.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 28 грудня для Близнюків

Астрологи рекомендують Близнюкам менше думати. Довіртеся власним відчуттям. Ви занадто сильно напружуєтесь, тому не можете отримувати справжнє задоволення від життя.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 28 грудня для Раків

Сьогодні Раки зможуть трошки розслабитися. Останні декілька днів проблеми не давали вам спокою. Включіть улюблений фільм, приготуйте смачну страву та проведіть час наодинці.

Лев (21 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 28 грудня для Левів

Левам важко втамувати свою гордість. Однак астрологи радять пам'ятати, що тим самим ви робите боляче іншим людям. Рідні та друзі не повинні страждати через те, що представники цього знаку зодіаку не можуть впоратися з власними емоціями.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 28 грудня для Дів

Дівам доручили виконати одну важливу справу. Однак ви вже хочете перекласти відповідальність на інших, бо завдання – не з простих. Повірте в себе та докладіть максимум зусиль, щоб впоратися з обов'язками.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 28 грудня для Терезів

Терезам потрібно знайти заняття, яке трошки втамує негативні думки. Можливо, вам у цьому допоможе читання. Адже зможете на деякий час переміститися в іншу реальність, де не існує сучасних проблем.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 28 грудня для Скорпіонів

Скорпіони вже активно готуються до святкування Нового року з друзями: думають, що вдягнути, складають меню, завершують справи на роботі та записуються на різноманітні доглядові процедури.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 28 грудня для Стрільців

Стрільці хочуть вийти зі своєї зони комфорту. Астрологи рекомендують спробувати заняття, на яке у вас вже довгий час не вистачає сили волі. Попросіть про допомогу у рідних та друзів, щоб не бути наодинці в той момент.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 28 грудня для Козорогів

Козорогам потрібно більше відпочивати. Звільніть свій графік до кінця тижня. Проведіть останні дні 2023 року вдома, відключіть телефон та відкладіть далеко записник зі справами.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 28 грудня для Водоліїв

Водолії, зараз той період у житті, коли не варто спиратися на думку інших. Вони, навіть ненароком, можуть дати погані рекомендації. Тому поки найкраще приймати будь-які рішення самостійно.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 28 грудня для Риб

У Риб горить дедлайн. Виконане завдання повинне стояти на столі у директора вже у п'ятницю, а ви ще навіть половини не зробили. Поспішіть, щоб не зіпсувати собі настрій перед Новим роком.