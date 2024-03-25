Ракам испортят настроение, а Девам устроят романтическое свидание: гороскоп на 25 марта

Астрологи уже знают, как пройдет день у всех знаков зодиака, поэтому готовы поделиться информацией. Некоторым людям, в частности, сегодня стоит доверять только себе.

Тельцы, например, сейчас невероятно счастливы в отношениях, а Львы ищут новые знакомства. Все детали узнавайте в ежедневном гороскопе LifeStyle 24.

О ком идет речь Эти 4 знака зодиака – помешаны на деньгах

Гороскоп на 25 марта для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 25 марта для Овнов

Понедельник у Овнов начнется тревожно. Астрологи говорят, чтобы вы были осмотрительными, ведь так пройдет и вся неделя. Поэтому придется понервничать.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 25 марта для Тельцов

Тельцы наслаждаются гармонией, которая сейчас царит в романтических отношениях. Искренний разговор с партнером помог вам найти баланс и спокойствие.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 25 марта для Близнецов

Близнецам катастрофически не хватает времени. Сегодня вы будете сносить все на своем пути, чтобы успеть сделать запланированные дела до ночи.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 25 марта для Раков

У Раков были хорошие выходные, а вот понедельник вас точно не порадует. День испортят еще с самого утра, неприятности будут поджидать на каждом шагу.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 25 марта для Львов

Львы нуждаются в большем количестве знакомств. Астрологи советуют не сидеть дома, а пойти куда-то, чтобы встретить интересных людей и, возможно, даже будущих друзей.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 25 марта для Дев

Девы сегодня уйдут с работы немного быстрее, ведь вечером представителей этого знака зодиака ждет романтическое свидание. Все пройдет замечательно.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 25 марта для Весов

Весам не хватает смелости. Именно поэтому вы теряете много возможностей в жизни. Ищите необходимые силы, чтобы разнообразить свою обыденность.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 25 марта для Скорпионов

Скорпионы очень жалеют о недавнем поступке, однако вернуть время назад невозможно. Не корите себя настолько сильно, искренних извинений достаточно.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 25 марта для Стрельцов

Стрельцы, не доверяйте сегодня никому, даже самым близким людям. Полагайтесь лишь не свои ощущения и интуицию, чтобы не попасть впросак.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 25 марта для Козерогов

Хаотичный день ждет Козерогов. Представители этого знака зодиака постоянно будут забывать о важных делах, чем очень разозлят свое окружение.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 25 марта для Водолеев

В последнее время Водолеи только и делают, что ждут любовь всей жизни. Однако астрологи советуют не сильно забивать себе этим голову.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 25 марта для Рыб

Рыбы завидуют людям, которые любят спонтанность, и хотят этому научиться. Возможно, у вас все удастся, если приложить больше усилий.