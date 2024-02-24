Кто проведет день в семейном кругу: гороскоп на 24 февраля для всех знаков зодиака

Для одного из знаков зодиака эта суббота будет ленивой. А вот некоторые люди решили полностью отдаваться работе, чтобы меньше внимания обращать на окружающие проблемы.

Больше о том, каким будет день, читайте в ежедневном гороскопе LifeStyle 24. Астрологи уже поделились детальным прогнозом.

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Гороскоп на 24 февраля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 24 февраля для Овнов

Сегодня Овны отправятся за город, чтобы немного отдохнуть душой. Ведь последние несколько недель вас преследует тревога, поэтому обрести покой совсем не удается.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 24 февраля для Тельцов

Тельцы не будут вылезать из постели. Целый день вы будете смотреть любимый сериал и есть много сладостей. Вам была очень необходима такая ленивая суббота.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 24 февраля для Близнецов

Близнецы растерялись. Видимо, впервые в жизни вы совсем не знаете, как действовать, как решать ту или иную проблему. Конечно, такое поведение пугает. Однако астрологи говорят, что похожее состояние все люди переживали хотя бы раз.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 24 февраля для Раков

Раки имеют много планов на эти выходные. Вы надеетесь, что ничто и никто не сможет испортить настроение. Ведь хотите хорошо провести время с близкими.

Лев (21 июля – 23 августа)

Гороскоп на 24 февраля для Львов

Львы решили полностью посвятить себя работе. Вы считаете, что это лучший способ отвлечься от негатива, который царит в мире. Однако астрологи говорят, что впоследствии можете очень устать. Поэтому брать выходные таки стоит.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 24 февраля для Дев

Девы сегодня проведут день в семейном кругу. Приготовите вкусный ужин, накроете большой стол и пригласите в гости всех самых близких людей. Вас ждет прекрасная суббота, которую точно захочется повторить еще не один раз.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 24 февраля для Весов

Весы уже давно хотят записаться к косметологу, чтобы вылечить свою кожу. Сегодня у вас свободный день, поэтому было бы замечательно, если бы мастер имел свободный час. Не стоит больше откладывать эту проблему.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 24 февраля для Скорпионов

Скорпионы наконец-то научились отстаивать свое мнение. Теперь вы не боитесь говорить даже среди незнакомых людей. Это хорошая черта характера, ведь жестокий мир не любит слабости, поэтому всегда нужно быть начеку.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 24 февраля для Стрельцов

Стрельцы планировали целый день валяться в постели, однако астрологи говорят, что у вас появятся неожиданные планы. Поэтому будьте готовы получить звонок в любой момент.

Козерог (22 декабря – 22 января)

Гороскоп на 24 февраля для Козерогов

Сейчас Козерогам не стоит терять контроль над своими эмоциями. Если сорветесь, то накличете в жизнь много бед. Потом придется долго с ними бороться.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 24 февраля для Водолеев

Водолеи сегодня получат плохие новости от лучшего друга. У вас появится общая проблема, которая потребует срочных действий. Поэтому запланируйте встречу в ближайшее время, чтобы составить план.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 24 февраля для Рыб

У Рыб совсем не вспыльчивый характер. Однако в последнее время вы стали более эмоциональными. Такое поведение одновременно удивляет и восхищает близких людей.