Більше про те, яким буде день, читайте у щоденному гороскопі LifeStyle 24. Астрологи вже поділилися детальним прогнозом.

Хто це У березні 2 знакам зодіаку неймовірно пощастить у коханні: чи є серед них ви

Гороскоп на 24 лютого для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 24 лютого для Овнів

Сьогодні Овни відправляться за місто, щоб трохи відпочити душею. Адже останні декілька тижнів вас переслідує тривога, тому віднайти спокій зовсім не вдається.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 24 лютого для Тельців

Тельці не вилазитимуть з ліжка. Цілий день ви дивитиметесь улюблений серіал та їстимете багато солодощів. Вам була дуже необхідна така лінива субота.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 24 лютого для Близнюків

Близнюки розгубилися. Мабуть, вперше у житті ви зовсім не знаєте, як діяти, як розв'язувати ту чи іншу проблему. Звичайно, така поведінка лякає. Однак астрологи кажуть, що схожий стан всі люди переживали хоча б раз.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 24 лютого для Раків

Раки мають багато планів на ці вихідні. Ви надієтеся, що ніщо та ніхто не зможе зіпсувати настрій. Адже хочете гарно провести час з близькими.

Лев (21 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 24 лютого для Левів

Леви вирішили повністю присвятити себе роботі. Ви вважаєте, що це найкращий спосіб відволіктися від негативу, який панує у світі. Однак астрологи кажуть, що згодом можете дуже втомитися. Тому брати вихідні таки варто.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 24 лютого для Дів

Діви сьогодні проведуть день у сімейному колі. Приготуєте смачну вечерю, накриєте великий стіл та запросите у гості усіх найближчих людей. На вас чекає прекрасна субота, яку точно захочеться повторити ще не один раз.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 24 лютого для Терезів

Терези вже давно хочуть записати до косметолога, щоб вилікувати свою шкіру. Сьогодні у вас вільний день, тому було б чудово, якби майстер мав вільну годину. Не варто більше відкладати цю проблему.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 24 лютого для Скорпіонів

Скорпіон нарешті навчилися відстоювати свою думку. Тепер ви не боїтеся говорити навіть серед незнайомих людей. Це хороша риса характеру, адже жорстокий світ не любить слабкості, тому завжди потрібно бути напоготові.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 24 лютого для Стрільців

Стрільці планували цілий день валятися у ліжку, однак астрологи кажуть, що у вас з'являться неочікувані плани. Тому будьте готові отримати дзвінок у будь-який момент.

Козоріг (22 грудня – 22 січня)

Гороскоп на 24 лютого для Козорогів

Зараз Козорогам не варто втрачати контроль над своїми емоціями. Якщо зірветесь, то накличете у життя багато бід. Потім доведеться довго з ними боротися.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 24 лютого для Водоліїв

Водолії сьогодні отримають погані новини від найкращого друга. У вас з'явиться спільна проблема, яка вимагатиме термінових дій. Тому заплануйте зустріч найближчим часом, щоб скласти план.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 24 лютого для Риб

У Риб зовсім не запальний характер. Проте останнім часом ви стали більш емоційними. Така поведінка водночас дивує і захоплює близьких людей.