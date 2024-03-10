Кто из знаков зодиака завершит давнюю ссору: гороскоп на 10 марта

Для некоторых знаков зодиака астрологи не имеют хороших новостей на это воскресенье. В частности, речь идет о Близнецах и Козерогах. Остальным сильно переживать не стоит.

Больше о том, каким будет окончание недели, читайте в ежедневном гороскопе LifeStyle 24. Спешите узнать прогноз на сегодня для себя.

Актуально Новолуние в Рыбах 10 марта: чего ждать в этот период

Гороскоп на 10 марта для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 10 марта для Овнов

Сегодня Овны примут важное решение. Вы готовы к таким изменениям в жизни, поэтому сделали правильный выбор. Вскоре увидите первые результаты.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 10 марта для Тельцов

В это воскресенье Тельцы должны мириться с близким человеком. У вас давний конфликт, который уже нужно завершать. Проявите терпение и понимание.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 10 марта для Близнецов

Близнецам не помешает холодный душ. Вас нужно срочно вытягивать из состояния, в котором находитесь сейчас. Потому что потихоньку движетесь в пропасть.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 10 марта для Раков

Раки запомнят этот день на всю жизнь. Зарядитесь положительной энергией и приятными эмоциями. Тяжелые дни скоро уйдут в прошлое.

Лев (21 июля – 23 августа)

Гороскоп на 10 марта для Львов

Львам нужно найти цель в жизни. Потому что вы совсем потеряли мотивацию, не знаете куда идти и зачем вообще стараться.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 10 марта для Дев

Недавно Девы побороли один из своих комплексов. Теперь дышать стало легче. Появились силы на то, чтобы покорять новые вершины.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 10 марта для Весов

Весы, меньше слушайте других людей. Они создают вам дополнительные проблемы, а ничего хорошего в жизнь не приносят.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 10 марта для Скорпионов

На днях Скорпионы познакомили своего любимого человека с родителями. Встреча прошла удачно, хотя вы немного нервничали. Теперь отношения перешли на новый этап. Нужно и в дальнейшем поддерживать страсть и романтику.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 10 марта для Стрельцов

Стрельцы сейчас пытаются руководствоваться собственными эмоциями и доверять только своим ощущениям. Астрологи говорят, что вы движетесь в правильном направлении.

Козерог (22 декабря – 22 января)

Гороскоп на 10 марта для Козерогов

Козероги, астрологи настаивают, чтобы вы не теряли надежду. Все обязательно наладится, сложный период не будет длиться вечно.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 10 марта для Водолеев

Сегодня Водолеям поступит интересное предложение. Вам стоит тщательно его обдумать, а не соглашаться или отказываться сразу. Дайте себе немного времени.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 10 марта для Рыб

Рыбы чувствуют, что начинают влюбляться в человека. Представители этого знака зодиака немного боятся таких чувств, поэтому пока не знают, как реагировать на все, что происходит в последние дни.