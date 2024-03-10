Больше о том, каким будет окончание недели, читайте в ежедневном гороскопе LifeStyle 24. Спешите узнать прогноз на сегодня для себя.

Актуально Новолуние в Рыбах 10 марта: чего ждать в этот период

Гороскоп на 10 марта для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп для Овнов

Гороскоп на 10 марта для Овнов

Сегодня Овны примут важное решение. Вы готовы к таким изменениям в жизни, поэтому сделали правильный выбор. Вскоре увидите первые результаты.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп для Тельцов

Гороскоп на 10 марта для Тельцов

В это воскресенье Тельцы должны мириться с близким человеком. У вас давний конфликт, который уже нужно завершать. Проявите терпение и понимание.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп для Близнецов

Гороскоп на 10 марта для Близнецов

Близнецам не помешает холодный душ. Вас нужно срочно вытягивать из состояния, в котором находитесь сейчас. Потому что потихоньку движетесь в пропасть.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп для Раков

Гороскоп на 10 марта для Раков

Раки запомнят этот день на всю жизнь. Зарядитесь положительной энергией и приятными эмоциями. Тяжелые дни скоро уйдут в прошлое.

Лев (21 июля – 23 августа)

Гороскоп для Львов

Гороскоп на 10 марта для Львов

Львам нужно найти цель в жизни. Потому что вы совсем потеряли мотивацию, не знаете куда идти и зачем вообще стараться.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп для Дев

Гороскоп на 10 марта для Дев

Недавно Девы побороли один из своих комплексов. Теперь дышать стало легче. Появились силы на то, чтобы покорять новые вершины.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп для Весов

Гороскоп на 10 марта для Весов

Весы, меньше слушайте других людей. Они создают вам дополнительные проблемы, а ничего хорошего в жизнь не приносят.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп для Скорпионов

Гороскоп на 10 марта для Скорпионов

На днях Скорпионы познакомили своего любимого человека с родителями. Встреча прошла удачно, хотя вы немного нервничали. Теперь отношения перешли на новый этап. Нужно и в дальнейшем поддерживать страсть и романтику.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп для Стрельцов

Гороскоп на 10 марта для Стрельцов

Стрельцы сейчас пытаются руководствоваться собственными эмоциями и доверять только своим ощущениям. Астрологи говорят, что вы движетесь в правильном направлении.

Козерог (22 декабря – 22 января)

Гороскоп для Козерогов

Гороскоп на 10 марта для Козерогов

Козероги, астрологи настаивают, чтобы вы не теряли надежду. Все обязательно наладится, сложный период не будет длиться вечно.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп для Водолеев

Гороскоп на 10 марта для Водолеев

Сегодня Водолеям поступит интересное предложение. Вам стоит тщательно его обдумать, а не соглашаться или отказываться сразу. Дайте себе немного времени.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп для Рыб

Гороскоп на 10 марта для Рыб

Рыбы чувствуют, что начинают влюбляться в человека. Представители этого знака зодиака немного боятся таких чувств, поэтому пока не знают, как реагировать на все, что происходит в последние дни.