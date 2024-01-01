Что ждет всех знаков зодиака в первый день 2024 года: гороскоп на 1 января
Вот и пришел долгожданный 2024 год. В первый день многие отдыхают после новогодней ночи. А вот астрологи начинают год продуктивно, поэтому уже составили прогноз на сегодняшний день для всех знаков зодиака.
Каким же будет первый день 2024 года, читайте в ежедневном гороскопе 24 Канала. Одного из знаков зодиака ждет сюрприз от близкого человека, поэтому улыбка не будет сходить с лица целый день.
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Гороскоп на 1 января для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 1 января для Овнов
Сегодня в Овнов будет релакс-день. Ведь представители этого знака зодиака будут отходить от веселой новогодней ночи. Придется еще долго отдыхать, чтобы восстановить израсходованные силы и энергию.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 1 января для Тельцов
Тельцы еще не составили планов на 2024 год. Астрологи рекомендуют сделать это сегодня, потому что потом может быть поздно. Спонтанность – это не то, что вам нужно в новом году. Поэтому тщательно подумайте о ближайшем будущем.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 1 января для Близнецов
Близнецы проведут день в кругу друзей. Праздничная атмосфера не захочет покидать вашу компанию. Поэтому 1 января будет не менее активным, чем 31 декабря.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 1 января для Раков
Сегодня Раки захотят немного побыть наедине. Ведь последние несколько дней были очень активны. Вы любите шумные компании, но требуете времени и для себя. Интроверт внутри побеждает экстраверта.
Лев (21 июля – 23 августа)
Гороскоп на 1 января для Львов
Сегодня Львы встанут не с той ноги. Вы не думали, что начнёте год в плохом настроении. Однако к концу дня представителей этого знака зодиака ждет сюрприз от близкого человека. Поэтому дела улучшатся.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 1 января для Дев
Девы активно начали 2024 год. Представители этого знака зодиака считают, что некогда расслабляться, нужно действовать. Не даром же новый год стартовал в понедельник.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 1 января для Весов
Весы встретили Новый год с любимым человеком. Потому и 1 января проведете вместе. Романтическая атмосфера будет царить вокруг. Эта неделя очень укрепит ваши отношения.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 1 января для Скорпионов
Скорпионов сегодня ждет генеральная уборка. Ведь нужно навести порядок в квартире после празднования. Гости не смогут свалить все на ваши плечи, потому придут на помощь. Время, проведенное вместе, будет очень веселым.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 1 января для Стрельцов
Стрельцам нужно решиться на важный разговор с партнером. Астрологи рекомендуют больше не оттягивать дело. Ведь ви планировали сделать это еще в прошлом году. Не дайте своей жизни зайти в тупик.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 1 января для Козерогов
У Козерогов будет плохое начало года. Ближайшую неделю вы проведете в больнице. Проблемы будут сопровождать представителей этого знака зодиака и дальше. Поэтому астрологи советуют набраться терпения и сил.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 1 января для Водолеев
Водолеи проведут день с семьей. Вам не хватало семейного общения в последнее время. Потому сможете насладиться им в этот праздничный период.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 1 января для Рыб
Рыбы наконец-то побороли свою лень. Начало нового года дало представителям этого знака зодиака невероятный приток энергии. Главное – не теряйте этот энтузиазм и продолжайте покорять новые вершины.