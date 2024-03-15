Кому из знаков зодиака крайне необходимо прислушиваться к интуиции
В марте трем знакам зодиака стоит прислушаться к своему внутреннему голосу. Интуиция не подведет.
Рыбы, Рак и Скорпион, прислушайтесь к своей интуиции. Она поможет, пишет LifeStyle 24.
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Рыбы
На следующей неделе важно слушать свою интуицию. Именно она может указать на наиболее выгодный вариант действий. Вы сможете решить сложную задачу благодаря внутреннему чувству и опыту. Не игнорируйте то, что внутри.
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Рак
В конце марта вам необходимо отдать предпочтение собственной интуиции. Она укажет на правильный путь. Не ломайте голову над подробным анализом ситуации, а доверяйте внутреннему голосу.
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Скорпион
В понедельник ваша интуиция будет чрезвычайно сильной и точной. Вам стоит доверять собственным чувствам и ощущениям, поскольку они ведут на правильный путь.
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