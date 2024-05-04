Проблем не избежать: 2 знака зодиака, для которых скоро наступят несчастливые дни
Для нескольких знаков зодиака май станет худшим месяцем в году. Впереди несчастливые дни.
Так, Рыбы и Скорпион, последний месяц весны будет нелегким. Внезапно могут возникнуть проблемы, пишет LifeStyle 24.
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Рыбы
Уже в ближайшие недели у вас возможны серьезные проблемы на работе и в личной жизни. Держите голову холодной. В противном случае вы только усугубите ситуацию. Не стесняйтесь просить о помощи.
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Скорпион
Этот месяц может быть непростым для Скорпионов. Вы будете чувствовать сильную усталость. Крайне важно расставлять приоритеты правильно и всегда находить время на отдых.
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