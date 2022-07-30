Астрологи назвали три знака Зодиака, которые боятся штампа в паспорте

Часто мы можем наблюдать за тем, как юные парень и девушка уже готовы строить семью, а вот лица, которым далеко за 35 и близко не думают о семейном гнездышке. По словам астрологов, штампа в паспорте больше всего боятся такие знаки Зодиака – Львы, Весы и Водолеи.

Астрологи назвали три знака Зодиака, для которых процесс женитьбы намного тяжелее, чем для всех остальных. Далеко в душе они хотят иметь счастливую семью, но многие факторы просто не позволяют это сделать.

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Львы

В отношениях Львы очень капризны. Им часто что-то не нравится в своем партнере, поэтому они быстро переключаются. От счастливых отношений к ссорам и недоразумениям Львов отделяет один шаг. Мужчины любят иметь много женщин, потому не спешат жениться, а вот женщины очень долго выбирают себе мужчину для жизни.

Весы

Весы очень серьезно относятся к женитьбе, поэтому им не жалко выделить несколько лет своей жизни, чтобы убедиться, что их избранник или избранница подходят для супружеской жизни.

Водолеи

Водолеи очень долго привыкают к людям. Даже если их отношения продолжаются уже длительный период, они не решаются познакомить любимого человека с родителями. Кроме того, Водолеи часто думают о разводе, который может постигнуть в будущем, поэтому не хотят жениться официально, а чаще всего живут в гражданском браке.