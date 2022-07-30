Астрологи назвали три знаки Зодіаку, для яких процес одруження є набагато важчим, ніж для всіх інших. Далеко в душі вони хочуть мати щасливу сім’ю, але багато чинників просто не дозволяють цього зробити.

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Леви

У стосунках Леви дуже вередливі. Їм часто щось не подобається у своєму партнерові, тож вони швидко перемикаються. Від щасливих стосунків до сварок та непорозумінь Левів відділяє один крок. Чоловіки люблять мати багато жінок, тому не поспішають одружуватися, а от жінки дуже довго вибирають собі чоловіка для життя.

Терези

Терези дуже серйозно ставляться до одруження, тому їм не шкода виділити кілька років свого життя, щоб переконатися, що їхній обранець чи обраниця підходять для подружнього життя.

Водолії

Водолії дуже довго звикають до людей. Навіть, якщо їхні стосунки тривають вже тривалий період, вони таки не наважуються познайомити кохану людину з батьками. Окрім того, Водолії часто думають про розлучення, яке їх може спіткати у майбутньому, тому не хочуть одружуватися офіційно, а найчастіше живуть у цивільному шлюбі.