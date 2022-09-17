Астрологи отметили, что именно Скорпионы, Козероги и Рыбы являются лучшими супругами. Они оберегают свою семью и делают все для домашнего уюта и благополучия, пишет 24 канал.

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Скорпионы

Скорпионы надежны и честны. Вы всегда можете положиться на человека, ведь он вам гарантирует крепкое плечо и опору, которые очень важны в браке.

Козероги

С Козерогами всегда выходят самые крепкие браки. Представители этого знака никогда не ищут себе кого-то на стороне и даже намека не дают на измену. Они обожают свою семью и делают все возможное, чтобы их близкие чувствовали себя счастливыми.

Рыбы

Рыбы достаточно спокойны в браке. С ними почти никогда нет ссор, конфликтов или недоразумений. Рыбы очень хорошие и добрые знаки Зодиака. Брак с ними длится долго. Рыбы являются не только прекрасными мужьями или женами, но и очень хорошими родителями, которые хорошо заботятся о своих детях.