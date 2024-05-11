Какие 3 знака зодиака этим летом будут переживать депрессию
Уже этим летом часть людей будут чувствовать себя плохо. У них возможна депрессия.
Лев, Дева и Стрелец. Именно эти знаки зодиака, вероятно, летом будут переживать депрессию, пишет LifeStyle 24.
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Лев
Львы, которые обычно отмечаются своей энергичностью и уверенностью в себе, этим летом могут столкнуться со стрессом из-за внутренних противоречий. Потребность во внимании и поддержке будет для них особенно важной.
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Дева
Девы, которые не всегда стремятся к порядку и контролю, могут чувствовать себя уязвимыми летом. Постоянный анализ ситуаций, вероятно, приведет к чувству бессилия и раздражения.
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Стрелец
Стрельцы, которые всегда стремятся к свободе и приключениям, могут чувствовать себя ограниченными и подавленными этим летом. Недостатки в планах или ощущение усталости от рутины, вероятно, приведут к появлению депрессивных настроений.
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