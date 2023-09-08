Девы, Весы и Скорпионы, ждите выгодных для вас предложений уже этой осенью. Звезды прочат успех, пишет 24 Канал.
Заметьте 3 знака зодиака, для которых эта неделя будет благоприятна во всех сферах
Дева
Девы известны своей организованностью, трудолюбием и аналитическим мышлением. Сентябрь может стать для вас временем новых разнообразных профессиональных возможностей, реализации проектов и даже повышения.
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Кстати говоря Вы будете поражены: жизнь этих знаков зодиака уже осенью значительно изменится
Весы
Вы всегда способны к компромиссу и гармонии. Это особенно пригодится в первый месяц осени. Ждите выгодного предложения, прежде всего, для вас самих.
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А вы знали? За их сердце придется побороться: каких женщин по знаку зодиака тяжелее всего завоевать
Скорпион
Скорпионы известны своим сильной удачей, страстностью и стремлением во что бы то ни стало, достичь поставленных целей. В сентябре вам могут предложить кое-что интересное, что позволит ощутимо увеличить заработок.
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