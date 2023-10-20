Послушайте свое сердце: каким 2 знакам зодиака нужно положиться на интуицию

В ближайшее время двум знакам зодиака нужно будет принимать решение. Для этого нужно будет довериться своей интуиции.

Раки и Рыбы – эти знаки зодиака обладают сильной интуицией, им важно научиться слушать свои внутренние чувства. Интуиция может быть надежным ориентиром в жизни на будущее время, пишет 24 Канал.

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Рак

Раки очень внимательны к своему внутреннему голосу и сердцу, потому что интуиция их никогда не подводит. Мощным шестым чутьем им нужно будет воспользоваться в ближайшее время. Ведь иногда рациональный разум может подставить.

Гороскоп для Раков

Рыба

Рыбы всегда обладают отличной интуицией и способны испытывать энергию и эмоции других людей. Их интуиция редко ошибается, и они могут прочитать между строк даже тогда, когда слова не говорят об истинном положении дел. Этим нужно будет воспользоваться в ближайшее время.

Гороскоп для Рыб