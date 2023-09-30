Тельцы, Рыбы и Весы должны приготовиться к новому, важному этапу в своей жизни. Для них пришло время перезагрузки и восстановления, пишет 24 Канал.

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Телец

Астрологи советуют Тельцам определить свои истинные цели. Начало нового проекта или карьерного пути доставит вам успех и удовольствие.

Гороскоп для Тельцов

Весы

Весы очень семейные люди, поэтому начало семейной жизни может быть ключом к вашему счастью и гармонии. В противном случае, возможно, стоит расстаться с токсичными людьми в вашей семье или даже в браке.

Гороскоп для Весов

Рыбы

Рыбам пора стремиться к изменениям и трансформациям, даже если это спровоцирует выход за зону комфорта. Начните менять себя, свои принципы и окружающие. Это принесет новые возможности и перспективы.

Гороскоп для Рыб