Безденежье и упадок: 3 знака зодиака ждут проблемы до конца осени
К концу осени нескольких знаков зодиака могут постичь еще те трудности. Они могут быть связаны как с карьерой, так и с деньгами.
Каждое препятствие представляет возможность для личного роста и развития. Подъемы и спады являются неотъемлемой частью жизни, и важно уметь разрешать сложные ситуации, пишет 24 Канал.
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Близнецы
Конец осени собирается проверять вас на выносливость. Нужно быть готовым не только к взлетам, но и падениям. Возможна измена или подвох со стороны окружающего, которому вы доверяли.
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Весы
Представители этого знака зодиака могут оказаться у разбитого корыта. Есть большой риск потерять вторую половинку или близкого человека. Следует задуматься о своем поведении и ценить тех, кто рядом.
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Козерог
Этот знак зодиака может потерять заработок и остаться без денег. Если вы будете обвинять всех вокруг, только усугубите ситуацию. Возьмите все в свои руки, а сначала – отдохните.
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