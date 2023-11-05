Будут на седьмом небе от счастья: 3 знака зодиака, которым конец осени принесет безумную радость

Конец осени будет очень продуктивным и успешным у некоторых знаков зодиака. Все будет складываться самым лучшим образом, говорят астрологи.

Речь идет о Скорпионах, Стрельцах и Водолеях. Успехи могут относиться к карьере, личной жизни или приятным сюрпризам.

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Скорпион

На работе дела будут складываться очень хорошо. Есть вероятность новой должности или повышения зарплаты. Продолжайте двигаться в том же направлении и вы достигнете всех целей. Ибо удача вам улыбнется в конце осени.

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Стрелец

Наконец-то в личной жизни все наладится. Вы решите проблему, которая долго не давала вам покоя. И это будет лучшим окончанием осени. Вы с партнером выйдете на новый уровень.

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Водолей

Похоже, у Водолеев появилась интересная идея. Это будет связано со специальностью: или открытие собственного дела или более оплачиваемая работа. Риск будет оправдан, потому что это принесет вам большие средства, а главное – удовольствие.

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