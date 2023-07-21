3 знака зодиака, которые никогда не изменят

Верность – одна из лучших черт характера человека. Впрочем, далеко не всем знакам зодиака она присуща. Некоторые все же склонны к измене.

Любимые таких знаков зодиака, как Весы, Рак и Телец, могут быть уверены в своем партнере. Об этом пишет 24 канал.

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Весы

Родившиеся под этим созвездием верны и надежны, поэтому на них можно положиться на 100%. Весы готовы посвятить себя дорогим людям. Они всегда выслушают и поддержат в любой ситуации.

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Рак

Представители этого знака чувственны и по большей части однолюбы. Им действительно очень дорогой любимый человек. Ракам важно, чтобы ваши близкие чувствовали себя защищенными. Они готовы пожертвовать своими потребностями, чтобы сделать партнера счастливым. Раки не подведут тех, кто на них рассчитывает.

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Телец

Еще один знак, отличающийся от других своей верностью – Телец. Астрологи отмечают, что рожденные под этим созвездием самые честные и надежные. Так называемые "грязные игры" не для них.

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