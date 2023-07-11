Никогда вас не предадут: 4 самых верных знака зодиака

Огромную роль в отношениях играют доверие и верность партнеров. Однако далеко не все готовы хранить ее.

Наиболее подвержены измене Близнецы, Стрельцы и Скорпионы. Астрологи рассказали, какие же знаки наоборот верные, передает 24 Канал.

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Раки

Представители этого знака, как правило, очень лояльны. Они слишком чуткие, чтобы обмануть или предать партнера. Раки отдают себя полностью. Итак, если рядом с вами именно они, можете быть уверены, что не получите удар в спину.

Гороскоп для Раков

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Тельцы

Это одни из самых честных и надежных знаков. Телец не будет испытывать вас и не будет играть в грязные игры. Родившиеся под этим созвездием обычно откровенны и хотят безопасности в собственных отношениях. Тельцы стремятся к полной лояльности, однако, ждут взаимности.

Гороскоп для Тельцов

Львы

Этот знак показывает свою преданность через лидерство. Как настоящий лев, рожденный под этим созвездием, считает себя обладателем "стаи", поэтому убежден, что отношения имеют решающее значение.

Гороскоп для Львов

Козероги

Козероги процветают благодаря стабильности и верности. Если хотите иметь друга или партнера, которые с вами точно до конца, то этот знак зодиака подойдет идеально. Астрологи отмечают, что Козероги – самые ответственные, так что вы всегда можете положиться на них. В то же время, представители этого знака надеются на взаимную преданность.

Гороскоп для Козерогов