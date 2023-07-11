Найбільш схильними до зради є Близнюки, Стрільці та Скорпіони. Астрологи розповіли, які ж знаки навпаки є найвірнішими, передає 24 Канал.

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Раки

Представники цього знаку, як правило, надзвичайно лояльні. Вони надто чуйні, щоб обдурити чи зрадити партнера. Раки віддають себе повністю. Тож якщо поруч з вами саме вони, можете бути впевнені, що не отримаєте удар в спину.

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Тельці

Це одних з найчесніших та найнадійніших знаків. Телець не випробовуватиме вас та не гратиме в "брудні" ігри. Народжені під цим сузір'ям зазвичай відверті та хочуть безпеки у власних стосунках. Тельці прагнуть повної лояльності, однак, чекають на взаємність.

Гороскоп для Тельців

Леви

Цей знак демонструє свою відданість через лідерство. Як справжній лев, народжений під цим сузір'ям вважає себе володарем "зграї", тож переконаний, що стосунки мають вирішальне значення.

Гороскоп для Левів

Козероги

Козероги процвітають завдяки стабільності та вірності. Тож якщо хочете мати друга чи партнера, які з вами точно до кінця, то цей знак зодіаку підійде ідеально. Астрологи зауважують, що Козероги – найвідповідальніші, тож ви завжди можете покластися на них. Водночас представники цього знаку сподіваються на взаємну відданість.

Гороскоп для Козерогів