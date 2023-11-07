Рождение ребенка сильно меняет жизнь, так что лучше быть к этому готовым. Есть шанс забеременеть уже в 2024 году у Скорпионов, Весов, Раков и Козерогов.

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Скорпион

Обычно Скорпионы сосредотачиваются на карьере и личном росте. Им очень важно реализовывать свои планы. Однако периодически у вас появляются мысли о возможной беременности. Астрологи предсказывают, что следующий год – идеален для рождения ребенка.

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Весы

Мысли о беременности вызывают у вас радость и приятный трепет. Предполагается высокий шанс зачать ребенка уже весной. Поэтому учтите все "за" и "против", потому что можете стать мамой уже совсем скоро.

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Рак

Для женщин-Раков очень важно быть уверенным в своем партнере перед рождением детей. Ей нужно чувствовать любовь, поддержку, понимание. Убедитесь, что она связывает отцовство с надежным человеком. Именно Ракам предсказывают большой шанс забеременеть в 2024 году.

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Козерог

Козероги, когда за что-то берутся, доводят это до конца. Так и с материнством: вы будете очень заботливой и любящей мамочкой. Новость о беременности может вас удивить. Запаситесь поддержкой и помощью близких. Она вам очень поможет.

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