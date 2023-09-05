У кого из знаков зодиака на этой неделе возможны серьезные проблемы на работе

Уже в ближайшие дни у части людей возможны проблемы на работе. Некоторым даже будет угрожать увольнение.

Рыбы и Близнецы, звезды прочат, что на этой неделе у вас возможны проблемы на работе. Если не хотите потерять ее, сосредоточьтесь на выполнении поставленных задач, пишет 24 Канал.

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Рыбы

Рабочая неделя будет не из легких. Может показаться, что вы вдруг перестали уметь делать абсолютно все. За что бы ни взялись, – все не так. Вам нужно успокоиться. Если чувствуете моральное и физическое истощение, лучше поговорите с руководителем и попросите об отпуске. В противном случае вам могут показаться на выход.

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Близнецы

У вас все чаще споры с коллегами. Да и свою работу не выполняете уже так хорошо, как прежде. Поэтому возможно возникновение проблем. Приложите усилия, чтобы решить их. Соберитесь, вам по силам абсолютно все.

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