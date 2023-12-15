Много ноют: 3 знака зодиака постоянно на все жалуются
Часть людей постоянно жалуются на жизнь. Чтобы не случилось, все им не так.
По словам астрологов, этому больше всего подвержены три знака зодиака. В частности, Водолей, Рак и Рыбы, пишет 24 Канал.
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Водолей
Рожденные под этим знаком ответственны и могут беспокоиться даже по неважным пустякам. Водолеи склонны много жаловаться.
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Рак
Представители и представительницы этого зодиака эмоциональны и чувствительны. Раки склонны к переживаниям и могут жаловаться, если что-то снова и снова не выходит так, как они себе представляли.
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Рыбы
Эти люди найдут выход из любой ситуации. Впрочем, они часто жалуются на жизнь. Яркое воображение может сделать Рыб склонными к недовольству, особенно когда они сталкиваются с рутинными задачами, критикой или отсутствием сострадания.
Гороскоп для Рыб