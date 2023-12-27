3 знака зодиака, у которых впереди проблемы со здоровьем

Нескольким знакам зодиака в январе следует позаботиться о своем здоровье. Есть риск возникновения проблем.

Так, Водолей, Скорпион и Дева, вам стоит обратить внимание на самочувствие. Не игнорируйте его ухудшение, пишет 24 Канал.

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Водолей

В январе Водолею нужно обратить внимание на свою эмоциональную стабильность. Стресс может отрицательно сказаться на здоровье. При необходимости обратитесь к врачу. Улучшить самочувствие помогут медитации, прогулки и спорт.

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Дева

В январе Девам следует сосредоточиться на правильном питании и физических упражнениях. Можно начать с небольших изменений в ежедневном рационе и утренней зарядки.

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Скорпион

В январе Скорпионам следует уделить внимание отдыху и релаксации. Слишком большая нагрузка может привести к постоянной усталости и стрессу.

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