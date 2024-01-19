В год Дракона эти 4 знака зодиака будут переживать депрессию

Год Дракона может быть довольно-таки нелегким у нескольких знаков зодиака. Они будут ощущать депрессию.

Близнецы, Телец, Рыбы и Дева. Именно эти знаки будут переживать депрессию в 2024 году, пишет 24 Канал.

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Близнецы

В 2024 году Близнецы могут испытывать определенное недовольство и раздражение из-за неопределенности. Важно обратить внимание на положительные моменты и искать новые возможности самовыражения.

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Телец

Тельцы могут сталкиваться с эмоциональными препятствиями и внутренним напряжением в 2024 году. Важно находить способы релаксации и сосредоточения. К примеру, медитация или йога помогут сохранить эмоциональный баланс.

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Рыбы

Рыбам может показаться, что их энергия и мотивация уменьшаются в год Дракона. Важно находить время для отдыха и любимых хобби. Это поможет поддерживать ментальное здоровье.

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Дева

Девы в год Дракона могут испытывать повышенную тревожность и неуверенность. Важно обращать внимание на свои потребности, заниматься самопознанием в разумных пределах и искать поддержки от близких людей.

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