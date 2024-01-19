Близнюки, Телець, Риби та Діва. Саме ці знаки переживатимуть депресію у 2024 році, пише 24 Канал.

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Близнюки

У 2024 році Близнюки можуть відчувати певне незадоволення й роздратування через невизначеність. Важливо звернути увагу на позитивні моменти та шукати нові можливості для самовираження.

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Телець

Тельці можуть стикатися з емоційними перепонами та внутрішньою напругою у 2024 році. Важливо знаходити способи для релаксації та зосередження. Наприклад, медитація чи йога допоможуть зберегти емоційний баланс.

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Риби

Рибам може здатися, що їхня енергія та мотивація зменшуються у рік Дракона. Важливо знаходити час для відпочинку та улюблених хобі. Це допоможе підтримувати ментальне здоров'я.

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Діва

Діви у рік Дракона можуть відчувати підвищену тривожність та невпевненість. Важливо звертати увагу на свої потреби, займатися самопізнанням у розумних межах та шукати підтримку від близьких людей.

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