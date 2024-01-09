На эти 2 знака зодиака в ближайшее время ждут трудности и испытания

До конца недели у двух знаков зодиака могут возникнуть трудности. Астрологи отмечают, что предстоят серьезные вызовы.

Рыбы и Дева, уже к концу недели вы можете предстать перед трудностями. Найдите в себе силы, чтобы достойно пройти эти испытания судьбы, пишет 24 Канал.

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Рыбы

На пути Рыб неожиданно появятся испытания. Они будут связаны с эмоциональным состоянием и духовным развитием. Впереди тяжелые решения, вероятно разочарование от окружающего мира и внутренние споры.

Однако эти люди обладают большой эмпатией и способны обрести внутренний мир и покой даже в сложных ситуациях.

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Дева

На этой неделе Девы могут столкнуться с трудностями и вызовами, связанными с организацией их жизни и поиском гармонии в разных областях. Предстоит испытание в планировании и выполнении поставленных задач, а также в решении проблем в отношениях.

Впрочем, родившиеся под этим знаком обладают дисциплинированностью и способностью к самоконтролю, что поможет им преодолеть любые трудности.

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