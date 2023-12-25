В канун Нового года мечты 4 знаков зодиака сбудутся

Уже до конца 2023 мечты нескольких знаков зодиака станут реальностью. Самые сокровенные желания исполнятся.

Так, Рыбы, Водолей, Телец и Весы, уже в ближайшее время произойдет то, чего так сильно хотите. Вы будете прыгать от счастья, пишет 24 Канал.

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Водолей

В канун Нового года вы сможете осуществить свою самую заветную мечту. Кстати, все получится очень легко и неожиданно.

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Рыбы

То, о чем вы мечтаете, уже в ближайшие несколько дней может стать реальностью. Радости не будет предела.

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Телец

К Новому году вы можете получить то, что давно хотели. Ценный подарок сделает близкий человек.

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Весы

Уже к концу года ваши желания станут реальностью. Воплотить их поможет кое-кто особенный.

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