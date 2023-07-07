Рассмешат любого: 3 знака зодиака, в которых безупречное чувство юмора

Чувство юмора – очень важная особенность, которую ценят в друзьях и партнерах. Есть те знаки зодиака, почти все представители которых остроумны и умеют удачно шутить.

Астрологи определили, что Близнецы, Девы и Козероги – лучшие шутники, пишет 24 Канал. Они всегда являются душой компании и обладают безупречным чувством юмора.

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Близнецы

Представители этого знака зодиака обладают врожденным чувством юмора. Даже в сложностях и непростых ситуациях они найдут, над чем посмеяться.

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Дева

Дев обожают в компаниях за их шутки, которые всегда уместны и метки. Девы – оптимисты, умеющие разрядить обстановку и создать непринужденную атмосферу в компании.

Гороскоп для Дев

Козерог

Интеллектуальные и кое-где саркастические шутки Козерогов могут нравиться не всем, но они действительно являются королями юмора. Представители этого знака зодиака всегда смешно рассказывают истории и умеют творить каламбуры.

Гороскоп для Козерогов