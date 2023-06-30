Что астрологи прогнозируют всем 12 знакам зодиака и на что нужно обратить внимание читайте на сайте 24 Канала.

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Гороскоп на 30 июня для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 30 июня 2023 для Овнов

Овны значительно продвинутся в работе над проектом, с которым работают долгое время. Он может принести первые материальные плоды. Но останавливаться еще слишком рано.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 30 июня 2023 для Тельцов

Тельцам сегодня будет сопутствовать успех. Не стоит ни в чем сомневаться: следует проявлять инициативу, браться за новые дела и сложные задачи.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 30 июня 2023 для Близнецов

Близнецам следует рассчитывать только на собственные силы. Но астрологи предсказывают, что это только к лучшему – вы будете принимать правильные решения и получите шанс на карьерный рост.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 30 июня 2023 для Раков

Если Раки долго размышляют над интересной идеей, но не решаются претворить ее в жизнь – вот знак. Беритесь за нее и реализуйте, сейчас для этого самое благоприятное время.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 30 июня 2023 для Львов

Звезды советуют Львам полностью и полностью сосредоточиться на своей работе. Плодотворный труд в пятничный день покажет партнерам ваши способности и произведет впечатление на клиентов.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 30 июня 2023 для Дев

В Дев пятница – это благоприятный день для творческой реализации. Сегодня можно много общаться и проводить встречи, чтобы найти единомышленников и приятелей. Также Девы получат шанс на создание романтических отношений.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 30 июня 2023 для Весов

Весы обычно полагаются только на свою интуицию, но сегодня звезды советуют прислушиваться к советам близких. Есть риск пропустить мимо чего-то важного.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 30 июня 2023 для Скорпионов

Утром Скорпионы услышат просьбу о помощи от друзей – ни при каких обстоятельствах не отказывайте. Вторая половина дня благоприятна для решения финансовых проблем.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 30 июня 2023 для Стрельцов

Стрельцы в этот день будут проводить много бесед. Вам удастся произвести хорошее впечатление на начальство и подобрать ключик к человеку, который долго вам не открывался.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 30 июня 2023 для Козерогов

Астрологи советуют Козерогам воспользоваться шансом уладить отношения с окружающими. Раньше вы могли утонуть в конфликтах, а теперь можете все наладить.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 30 июня 2023 для Водолеев

Водолей тоже будет успешный день. Это удачное время для подписания соглашений и заключения договоров. Астрологи предполагают, что сегодня вам предстоит сюрприз.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 30 июня 2023 для Рыб

События сегодняшнего дня будут иметь большое значение для вас. Они могут даже повлиять на ваши планы и будущее.