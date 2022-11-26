Нервы у Водолеев и сюрприз для Львов: гороскоп на 26 ноября

Гороскоп сегодня, 26 ноября 2022 года, прогнозирует неожиданности для Львов и причины для переживаний у Водолеев. Что астрологи подготовили другим знакам Зодиака 26 ноября читайте в материале.

Для большинства знаков зодиака 26 ноября станет отличным днем для отдыха, пишет 24 канал.

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Гороскоп на 26 ноября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 26 ноября 2022 года для Овнов

Суббота для Овнов кажется максимально плодотворной. Пора выбраться на улицу и посетить музей, в который долго планировали уйти.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 26 ноября 2022 года для Тельцов

Тельцам в этот день не стоит замахиваться на большие планы – этот день будет неблагоприятным для амбициозных действий, которые могут обернуться провалом. Лучшим вариантом будет отдохнуть и посвятить себе день.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 26 ноября 2022 года для Близнецов

В субботу Близнецы могут стать звездой компании. Не стесняйтесь и покажите себя – ваши навыки и харизма привлекут внимание важных людей в вашей жизни.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 26 ноября 2022 года для Раков

Сегодня Ракам важно пересмотреть свой финансовый план. Есть большой риск остаться с пустым кошельком перед праздниками.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 26 ноября 2022 года для Львов

Львов в субботу ждет неожиданный сюрприз от любимого человека. Весь день пройдет в согласии и любви.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 26 ноября 2022 года для Дев

Девы в этот день могут наконец выдохнуть и расслабиться – заслуженный выходной зарядит вас позитивом и энергией.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 26 ноября 2022 года для Весов

В субботу Весам не стоит совершать большие покупки. Лучше сохранить деньги на потом, чтобы получить большую выгоду.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 26 ноября 2022 года для Скорпионов

Для Скорпионов суббота станет днем, когда нужно отложить все дела и посвятить себе день. Любое дело будет не сдаваться, поэтому стоит взять паузу и расслабиться.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 26 ноября 2022 года для Стрельцов

Стрельцы сегодня имеют прекрасную возможность провести день с близкими. Важно избегать конфликтов – они могут стать неотвратимой точкой для неприятностей в будущем.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 26 ноября 2022 года для Козерогов

Сегодня благоприятный день для того, чтобы погрузиться в творчество. Козерогам следует отложить все дела и посвятить время музыке, рисованию или новому творческому проекту.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 26 ноября 2022 года для Водолеев

Для Водолеев суббота станет стрессовой – непредсказуемые обстоятельства могут выбить вас из нормального ритма. Не стоит агрессивывать и переживать по пустякам – это скоро пройдет.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 26 ноября 2022 года для Рыб

Сегодня Рыбы могут наконец совершить большую покупку – звезды склонны к вам. Новая вещь будет радовать вас и поможет в перспективе.