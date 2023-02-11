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Гороскоп на 11 февраля для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп н а 11 февраля 2023 года для Овнов
День удачен для занятий, относящихся к дому. Уделите время своим близким и родным. Душевные разговоры пойдут вам на пользу.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп н а 11 февраля 2023 года для Тельцов
Суббота у Тельцов получится ленивой. Все рабочие процессы вы хотите отложить и провести время со своей половинкой.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп н а 11 февраля 2023 года для Близнецов
Близнецы наконец-то смогут насладиться выходным днем. Можете даже себе позволить немного побездельничать. Всю неделю вы непрерывно работали, так что теперь можете посвятить время отдыха.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп н а 11 февраля 2023 года для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп н а 11 февраля 2023 года для Львов
Львам нужно задуматься над источником своих доходов. Вам нужно подумать о своем хобби и начать развивать свои таланты.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп н а 11 февраля 2023 года для Дев
День удачен для постановки целей. Наконец-то возьмитесь за то, что вы давно планировали, но все откладывали.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп н а 11 февраля 2023 года для Весов
Весы в этот день могут рассчитывать на дружескую поддержку. Если вам нужно ссудить деньги, то можете смело просить о помощи у друзей.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп н а 11 февраля 2023 года для Скорпионов
Постарайтесь в этот день не контролировать. Пусть все происходит само собой. Не стоит ни с кем конфликтовать и доказывать свою правоту.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп н а 11 февраля 2023 года для Стрельцов
Стрельцов в субботу ждет неплохой день. Вы сможете наконец-то перезагрузиться и отдохнуть от тяжелой рабочей недели.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп н а 11 февраля2023 для Козерогов
Козерогов ждет удачный день. С утра вы будете находиться в хорошем настроении, так что сможете воплотить в реальность все, что задумаете.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп н а 11 февраля 2023 года для Водолеев
Водолеям следует в этот день действовать и ничего не бояться. Полагайтесь в этот день на интуицию, она вас точно не подведет.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп н а 11 февраля 2023 года для Рыб
Сегодня Рыбы смогут сглаживать углы в непростой ситуации. И хоть день покажется не очень удачным, а напряженным, вы сможете все уладить.