Рисковать не стоит: астролог назвал 3 знака зодиака, которым не будет везти в октябре

Октябрь – идеальное время для путешествий и прогулок, а также изменения своей жизни. Но Тельцам, Весам и Львам не стоит браться за авантюры во второй месяц осени - в октябре фортуна вернется к ним не той стороной, которой они ожидали.

Львам, Тельцам и Весам пора уходить в отпуск – рабочий темп и желание что-то изменить абсолютно отбили у представителей этих знаков жажду к жизни и отобрали у них удачу, сообщает 24 канал.

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Лев

В октябре Львам следует настроить себя на позитив и покой – если этот знак начнет нервничать по поводу новых рабочих задач или проблем дома, он быстро перегорит, и даже рискует получить сезонную депрессию.

Львам не стоит браться за все дела сразу – вероятнее всего, что они не смогут справиться с кучей обязанностей и испортят отношения с начальством и окружением.

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Телец

Октябрь для Тельцов станет месяцем финансовых проблем – поэтому важно начать откладывать средства и экономить деньги на своих прихотях. В худшем случае Тельцы рискуют остаться с пустыми карманами.

Из-за проблем на работе и конфликтов с коллегами Тельцы не только могут потерять стабильную зарплату, но и свое место работы.

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Весы

Мягкосердечные Весы могут получить серьезный удар – как по их кошельку, так и по душе. В октябре представители этого знака зодиака могут лишиться любви или поссориться с близким другом.

Весам категорически не рекомендуется запивать свое горе в барах или кафе – лишние затраты ухудшат положение, а выпивка может добавить еще большие проблемы.

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