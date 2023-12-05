Каким же будет 2024 год у Тельцов, чего ждать представителям и представительницам этого знака зодиака, рассказывает 24 Канал.
Кстати говоря Каким будет 2024 год для каждого знака зодиака: гороскоп
Телец
Год Зеленого Деревянного Дракона может быть нелегким для Тельцов. Впрочем, очень насыщенным и интересным.
Вероятно, 2024 год начнется с определенных финансовых трудностей. Поэтому уже сейчас стоит подумать, как можно приумножить свой доход. Найдите способ дополнительного заработка.
Помните, что этот Дракон символизирует силу, мудрость и щедрость. Вы сможете добиться успеха, впрочем, придется приложить усилия.
В личной жизни, вероятно, будут преследовать неудачи. Кстати, подробный любовный гороскоп читайте по ссылке.
Сосредоточьтесь на самосовершенствовании, поисках себя. Когда почувствуете гармонию и покой, станете счастливы.
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Гороскоп для Тельцов