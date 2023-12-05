Чего ждать представителям и представительницам этого знака зодиака в личной жизни в 2024 году, пишет 24 Канал.

Кстати говоря Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на 2024 год

Телец

Тельцы, если у вас сейчас есть партнер или партнерша, Новый год встретите вместе. Этот вечер будет очень эмоциональным. Запланируйте романтическое празднование с бокалом шампанского и приятными сюрпризами.

Впрочем, уже через некоторое время внезапно столкнетесь с недоразумениями. Могут участиться ссоры. В этом году высока вероятность развода. Кстати, причиной расторжения брака могут стать ваши походы налево.

Если же сейчас одиноки, в 2024 году можете случайно встретить человека, с которым когда-то было хорошо. Вы почувствуете сильное влечение друг к другу. Впрочем, прежде чем попробовать еще раз, хорошо подумайте, как избежать прошлых ошибок, разрушивших отношения.

Кстати, астрологи отмечали, что в 2024 вы часто будете менять сексуальных партнеров или партнерш. В общем, в личной жизни год может быть нелегким. Вас будут преследовать неудачи.

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