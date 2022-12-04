Будьте осторожны: эти 3 знака зодиака могут ожидать неприятности в декабре

Декабрь для Овнов, Тельцов и Козерогов может оказаться неудачным – фортуна может отвлечься от представителей этих знаков зодиака. Поэтому родившимся под этими знаками следует быть осмотрительными и не рисковать лишний раз.

Тельцов, Овнов и Козерогов могут ждать плохие новости на работе, ссоры или неприятные неожиданности, которые могут испортить декабрь, пишет 24 канал.

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Овны

Для Овнов декабрь может показаться неудачным в карьерном плане – импульсивные и конфликтные Овны могут получить выговор на работе или даже заработать сокращение за свое поведение.

Чтобы избежать неприятностей, Овнам не стоит влезать в споры и не навязывать свое мнение коллегам – лучше нападок никому не будет, а конфликты внесут раздор в рабочую атмосферу.

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Тельцы

Тельцов в декабре может ожидать сложный разговор с любимым человеком. Те, кто долго находятся в отношениях, могут устать от бытовой рутины и ждать новых эмоций, а стабильные Тельцы не будут готовы обеспечить новый опыт в отношениях в конце года.

Конфликт интересов может привести к серьезному скандалу и разрыву отношений. Чтобы избежать этого, Тельцам следует не лениться, радовать и говорить с партнером или партнершей – это поможет избежать разрыва.

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Козероги

Козерогов в декабре может ожидать творческий кризис – интересные идеи, которые генерировали представители этого знака зодиака в течение года, понемногу иссякают, а аттракции, которые может себе обеспечить Козерог, уже не приносят такой же радости, как и раньше.

В декабре Козерогам важно переключиться на новое хобби или на время сменить круг общения – новые занятия и люди смогут не только привнести в жизнь Козерогов новые краски, но и наполнить декабрь интересными активностями и радостью.

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