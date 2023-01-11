Обратите внимание на здоровье: назвали 3 знака зодиака, которые рискуют иметь проблемы зимой

Зима – самое вероятное время, чтобы заболеть и пропустить много дел. Люди, которые родились под знаками зодиака Львов, Весов и Рыб, должны быть осторожными и не подвергать свое здоровье рискам зимой.

Представители этих знаков зодиака могут легко подхватить простуду, грипп или коронавирус, поэтому им следует быть максимально бдительными к себе и своему состоянию. 24 Канал.

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Львы

Теплолюбивым Львам важно наконец-то перестроить свой стиль одежды на самое холодное время года. Несмотря на то, что Львы обожают выделяться и хорошо одеваться, следует подбирать одежду, которая подойдет к погоде – именно она поможет этому знаку зодиака не иметь проблем в будущем.

В худшем случае, модные и красивые Львы в легком пальто подхватят простуду и не смогут выйти в люди еще долго – комфорт и тепло должны быть в приоритете представителей этого зодиака.

Гороскоп для Львов

Весы

Зимой Весам могут сказаться старые травмы или хронические болезни – представителям этого знака зодиака нужно быть максимально внимательными к своему самочувствию и не откладывать поход к врачу – обследования и профилактические мероприятия помогут избежать многих осложнений.

Хоть зимой Весам трудно выходить на улицу и не хочется мерзнуть, поход к врачу должен войти в обязательные планы – так Весы смогут предотвратить серьезные заболевания и избавиться от старых болезней.

Гороскоп для Весов

Рыбы

Этой зимой Рыбам следует обратить внимание на свое внутреннее здоровье – стресс и авитаминоз могут плохо повлиять на общее состояние психики и расшатать настроение Рыб.

Плохое психологическое самочувствие может отрицательно повлиять и на физическое – Рыбы рискуют заболеть в самое неудачное время. Чтобы избежать этого, больше общайтесь с близкими, которым вы доверяете, или же посетите психолога.

Гороскоп для Рыб