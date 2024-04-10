Так, в этот день невероятно повезет рожденным под знаком Козерога. Фортуна будет сопровождать во всем, пишет LifeStyle 24.

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Козерог

Уже в четверг Козерогов ждет безграничное счастье и радость. Ваша энергия будет настолько сильной, что сможете сделать невероятные вещи.

Успех и признание будут сопровождать буквально на каждом шагу. Прекрасная интуиция поможет избежать любых ошибок.

Сделайте шаг в направлении своей мечты. Уже вскоре она осуществится.

Кстати, 11 апреля ваши таланты будут отмечены и вознаграждены. Знакомства, которые состоятся в этот день, приведут к важным изменениям в будущем.

Не отказывайте себе в удовольствиях и радуйтесь каждой минуте. У вас все будет как нельзя лучше.

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Гороскоп для Козерогов