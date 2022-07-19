Ни любви, ни карьеры: какие знаки зодиака имеют худший нрав

Знаки Зодиака кардинально отличаются друг от друга, и Рыбы, Девы и Тельцы имеют одну общую черту – им часто не везет. Людям под такими знаками не удается реализоваться ни в любви, ни в карьерном росте.

Конечно, не все представители "несчастных" знаков зодиака не могут устроить свою жизнь – очень многое зависит от личной настойчивости и умения подстраиваться. Однако именно Девы, Рыбы и Тельцы труднее всего справляются с любовными и рабочими проблемами.

Девы

Шестой знак зодиакального гороскопа склонны слишком много брать на себя, что вызывает много проблем – как для окружающих, так и для самих Дев. Особенность этого земного знака – это гипертрофированная ответственность и желание все сбросить на свои плечи, помогая при этом другим.

Девы слишком много на себя берут

В то же время удовольствие от помощи Девы не получают – лишь формируют вокруг себя образ "мучеников", на которых сбрасывают всю работу. Поэтому даже простые просьбы по дому могут закончиться скандалом для пары, где есть Девы. Поэтому шестой знак зодиака постоянно находится в плохом настроении, а его партнер или партнерша не могут долго это выдержать.

Несмотря на то, что Девы очень трудолюбивы и щепетильны, реализовать себя в карьере им тоже трудно – этот знак зодиака активно эксплуатируют и используют их желание работать. Поэтому обычно Девы остаются на низших ступенях карьеры, делая работу за всех.

Тельцы

Второй знак зодиака, несмотря на собственное упрямство и консервативность взглядов, очень свысока относится к другим. Снобы-Тельцы очень тяжело находят пару и так же тяжело с ней расходятся – все потому, что интровертивным Тельцам очень трудно переключиться на что-то другое. Они могут годами думать о своей боли и несправедливости судьбы, не пытаясь найти кого-нибудь другого.

Тельцы несчастливы из-за своего превосходства

Из-за постоянных требований к партнеру или партнерше Тельцы забывают, за что они действительно полюбили человека, пытаясь создать идеального партнера, и забывают давать свою любовь, что вызывает очень болезненные расставания для пары.

В карьере, как и в любви – Тельцы из-за своего снобизма часто не воспринимают всерьез своих коллег, что влечет за собой конфликты и не дает нормально сформироваться коллективной работе. Из-за споров и превосходства Тельцов они часто уходят с работы, заявляя – коллеги еще не знают, кого они потеряли.

Рыбы

Мерцающие Рыбы всегда стараются обезопасить себя от мира по иллюзиям и ирреальным мыслям. Поэтому двенадцатый знак зодиака часто называют "не от мира сего". Сначала эта особенность привлекает людей, однако впоследствии партнер или партнер понимают, что Рыбы при любых стрессовых ситуациях убегают в свои иллюзии, не могут признать правду и проблемы, которые с ними связаны, а также очень болезненно воспринимают стресс.

Рыбы далеки от реальности

Чтобы довести Рыб до слез, достаточно сделать то, что им не нравится – и день как для них, так и для партнера полностью испорчен. Из-за того, что Рыбы часто впадают в депрессивное состояние событий и часто просто игнорируют своего партнера, пары недолго держатся.

В карьере у Рыбы очень много амбиций, которые они уже реализовали в своей голове. Однако когда Рыбы сталкиваются с жестокой реальностью, весь их пыл пропадает, появляется апатия, нежелание работать и депрессия. Поэтому Рыб считают неэффективными работниками, а их карьерный рост очень сомнительный.