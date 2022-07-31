Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которые являются худшими хозяйками

Вести быт и держать дом в чистоте и порядке – дело не из легких, особенно когда у тебя работа и воспитание детей. Впрочем, астрологи отмечают, что есть несколько знаков Зодиака, которые несмотря на свободное время, не желают наводить в доме чистоту. Не следят за порядком Девы, Рыбы, Тельцы и Водолеи.

Держать порядок дома эти знаки Зодиака не любят не только из-за лености, но и из-за определенных приоритетов.

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Девы

Худшими хозяевами среди всех знаков Зодиака можно назвать Дев. Для них порядок в квартире – дело второстепенное. Они, прежде всего, следят за своей карьерой и духовным обогащением. Для Дев важнее встретиться с родственниками и близкими после работы, чем спешить делать порядки.

Рыбы

Мужчины и женщины рожденные под знаком Зодиака Рыбы считают, что не созданы для домашнего уюта и постоянной уборки дома. Вместо приготовления ужина на кухне они пойдут в ресторан, а вместо монотонной уборки дома – вызовут клининговую компанию.

Тельцы

Тельцы больше всего любят свою работу, а не уборку дома. Всю свою энергию и время они устремляют на достижение целей. Нельзя сказать, что этот знак Зодиака совсем не любит чистоты, впрочем на уборку выделяется всего несколько часов раз в неделю. В большинстве своем Тельцы больше думают о карьере, а не о домашних делах.

Водолеи

Водолеи не считают чем-либо позорным гору посуды на кухне, не убранную одежду в комнате или несобранную шерсть от домашних любимцев. Они не любят домашнюю нагрузку, поэтому даже перед приходом гостей убирают только косметически, не углубляясь в генеральную уборку.