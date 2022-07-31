Тримати порядок вдома вдома ці знаки Зодіаку не люблять не лише через лінощі, але й через певні пріоритети.

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Діви

Найгіршими господарями серед всіх знаків Зодіаку можна назвати Дів. Для них порядок в квартирі – справа другорядна. Вони насамперед слідкують за своєю кар’єрою та духовним збагаченням. Для Дів важливіше зустрітися з родичами та бльзькими після роботи, аніж поспішати робити порядки.

Риби

Чоловіки та жінки народжені під знаком Зодіаку Риби вважають, що не створені для домашнього затишку та постійного прибирання в будинку. Замість приготування вечері на кухні вони підуть в ресторан, а замість монотонного прибирання вдома – викличуть клінінгову компанію.

Тельці

Тельці найбільше люблять свою роботу, а не прибирання вдома. Всю свою енергію та час вони спрямовують на досягнення цілей. Не можна сказати, що цей знак Зодіаку зовсім не любить чистоти, втім на прибирання виділяється лише кілька годин раз на тиждень. Здебільшого Тельці більше думають про кар’єру, а не про хатні справи.

Водолії

Водолії не вважають чимось ганебним гору посуду на кухні, не прибраний одяг в кімнаті чи незібрану шерсть від домашніх улюбленців. Вони не люблять домашнього навантаження, тож навіть перед приходом гостей, прибирають лише косметично, не заглиблюючись у генеральне прибирання.