Будьте осторожны: 4 знака зодиака, которым в августе грозит опасность

Звезды предсказывают, что в августе части знаков следует быть очень осторожными. Им может угрожать опасность.

Овен, Весы, Стрелец и Водолей. В последний месяц лета вам нужно быть особенно внимательными и осторожными, пишет 24 Канал.

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Овен

В этом месяце следует планировать свои шаги и всегда действовать с умом. Храните голову холодной и не поддавайтесь шквалу эмоций, потому что это может привести к необдуманным поступкам.

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Весы

Пытайтесь сохранять баланс даже в сложных ситуациях. Вероятно, вас будет подстерегать опасность, впрочем, соберитесь и успокойтесь, так вы сможете ее избежать.

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Водолей

В августе будьте особенно внимательны к своему окружению. Люди, которых вы всегда считали друзьями, могут предать.

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Стрелец

Вам стоит больше внимания уделить самочувствию. Дайте себе время для отдыха. В противном случае могут возникнуть проблемы со здоровьем.

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