Эти знаки зодиака уже в августе могут потерять работу

В августе представители двух знаков зодиака могут потерять работу. Впрочем, не огорчайтесь, потому что судьба подготовила для вас кое-что интересное.

Астрологи отмечают, что в следующем месяце Стрельцы и Тельцы могут остаться без работы. Об этом пишет 24 Канал.

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Стрелец

В последнее время вы могли испытывать значительные затруднения при выполнении поставленных задач. В частности, приходилось делать то, для чего не хватает определенных навыков, но оно не входит в вашу зону ответственности.

В августе вы можете лишиться работы. Однако совсем скоро найдете то, что действительно по душе и в то же время будет приносить ваш очень хороший доход.





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Телец

Совершать ошибки – нормально. Однако далеко не все руководители готовы их терпеть. Вы можете потерять работу до конца лета. Но не вините себя во всем.

Вам нужен отдых и вдохновение. Разгрузите голову, вероятно, пришло время для собственного дела.

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