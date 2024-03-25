Апрель станет самым сложным месяцем в году для 3 знаков зодиака

Для нескольких знаков зодиака апрель станет самым счастливым месяцем. Впрочем, не для этих трех.

Так, Лев, Стрелец и Козерог, в апреле у вас возможны серьезные проблемы. Чего ждать, пишет LifeStyle 24.

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Лев

У вас возможны трудности на работе и в личной жизни. Есть риск, что близкий человек предаст. Месяц будет совсем нелегким.

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Стрелец

В апреле внезапно возникнут серьезные испытания. Справиться с ними будет нелегко. Однако, поверьте, вам это под силу.

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Козерог

Следующий месяц будет непростым. Любимый человек пойдет налево. Эта новость собьет вас с ног.

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