Худший месяц этого года: у кого из знаков зодиака апрель будет очень сложным

Пока части людей невероятно повезет в разных, а то и во всех сферах жизни, представителям двух знаков зодиака будет несладко. Их ждет самый сложный месяц за весь 2024 год.

Так, Лев и Стрелец, у вас возможны серьезные проблемы. Черная полоса начнется уже в первые дни апреля, пишет LifeStyle 24.

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Лев

В апреле буквально все будет падать из рук. За что бы ни взялись, ничего хорошего не получится. Кроме того, возможны серьезные изменения в личной жизни. Так, есть риск, что любимый человек вас предаст.

Держите голову холодной, как бы ни было трудно. Вам под силу преодолеть все трудности и испытания.

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Стрелец

Второй месяц весны будет для вас невероятно сложным. Стрельцы, произойдет то, о чем вы и подумать не могли. Партнер пойдет налево.

А дальше – возможны проблемы на работе и не только. Вам срочно нужен отдых. И не бойтесь начинать жизнь с чистого листа. Поверьте, у вас все получится.

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