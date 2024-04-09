Ракам – депрессия, а Рыбам – исполнение мечты: гороскоп на 9 апреля для всех знаков зодиака
Астрологи говорят, что многих знаков зодиака ждет сложный вторник. В такие моменты хочется убежать куда-то далеко, чтобы избавиться от проблем.
В частности, речь идет о Близнецах, Водолеях и Раках. Все детали ищите в ежедневном гороскопе LifeStyle 24.
Читайте также Кто из знаков зодиака в апреле получит от любимого человека желанный подарок
Гороскоп на 9 апреля для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 9 апреля для Овнов
Сегодня Овны смогут расслабиться и избавиться от негативных мыслей. Вам действительно не хватало таких спокойных дней, поэтому наслаждайтесь.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 9 апреля для Тельцов
Тельцам не хватает общения с близкими людьми. Астрологи советуют поскорее написать им и договориться о встрече.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 9 апреля для Близнецов
Сейчас у Близнецов немного растерянное состояние. Вы не знаете, что делать дальше. Личные отношения и карьера рушатся на глазах. Обратитесь за помощью.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 9 апреля для Раков
У Раков началась депрессия. Преодолеть ее не удастся за один день или неделю. Однако сидеть на месте нельзя, нужно действовать, чтобы помочь себе.
Лев (23 июля – 22 августа)
Гороскоп на 9 апреля для Львов
Сегодня Львов очень разозлят. Готовьтесь к затяжному конфликту, который принесет в вашу жизнь много проблем. Поэтому не расслабляйтесь.
Дева (23 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 9 апреля для Дев
Девам понадобилось некоторое время, чтобы уладить семейные неурядицы. Однако ситуация наконец-то более-менее урегулировалась, дайте теперь себе отдохнуть.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 9 апреля для Весов
Весы невероятно благодарны судьбе за людей, которые сейчас рядом. Если бы не они, вы бы не смогли пережить этот сложный период и опустили бы руки.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 9 апреля для Скорпионов
Скорпионы, сегодня вам необходимо держать эмоции под контролем. Не дайте завистникам и врагам испортить жизнь, боритесь с ними.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 9 апреля для Стрельцов
Стрельцы недавно вернулись из незабываемой поездки. Эмоций и впечатлений – море. Хочется поделиться ими со всем миром.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 9 апреля для Козерогов
Козероги ищут себя, однако пока безрезультатно. Астрологи понимают, что вам сложно, однако призывают не отчаиваться и действовать.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 9 апреля для Водолеев
Сегодня Водолеям придется решать кучу проблем. Под конец дня силы начнут вас покидать, восстановить ресурс поможет только отдых.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 9 апреля для Рыб
Астрологи имеют приятные новости для Рыб. Уже совсем скоро сбудется одна из ваших самых заветных мечтаний. Еще недолго осталось ждать.