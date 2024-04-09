В частности, речь идет о Близнецах, Водолеях и Раках. Все детали ищите в ежедневном гороскопе LifeStyle 24.

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Гороскоп на 9 апреля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 9 апреля для Овнов

Сегодня Овны смогут расслабиться и избавиться от негативных мыслей. Вам действительно не хватало таких спокойных дней, поэтому наслаждайтесь.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 9 апреля для Тельцов

Тельцам не хватает общения с близкими людьми. Астрологи советуют поскорее написать им и договориться о встрече.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 9 апреля для Близнецов

Сейчас у Близнецов немного растерянное состояние. Вы не знаете, что делать дальше. Личные отношения и карьера рушатся на глазах. Обратитесь за помощью.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 9 апреля для Раков

У Раков началась депрессия. Преодолеть ее не удастся за один день или неделю. Однако сидеть на месте нельзя, нужно действовать, чтобы помочь себе.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 9 апреля для Львов

Сегодня Львов очень разозлят. Готовьтесь к затяжному конфликту, который принесет в вашу жизнь много проблем. Поэтому не расслабляйтесь.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 9 апреля для Дев

Девам понадобилось некоторое время, чтобы уладить семейные неурядицы. Однако ситуация наконец-то более-менее урегулировалась, дайте теперь себе отдохнуть.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 9 апреля для Весов

Весы невероятно благодарны судьбе за людей, которые сейчас рядом. Если бы не они, вы бы не смогли пережить этот сложный период и опустили бы руки.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 9 апреля для Скорпионов

Скорпионы, сегодня вам необходимо держать эмоции под контролем. Не дайте завистникам и врагам испортить жизнь, боритесь с ними.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 9 апреля для Стрельцов

Стрельцы недавно вернулись из незабываемой поездки. Эмоций и впечатлений – море. Хочется поделиться ими со всем миром.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 9 апреля для Козерогов

Козероги ищут себя, однако пока безрезультатно. Астрологи понимают, что вам сложно, однако призывают не отчаиваться и действовать.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 9 апреля для Водолеев

Сегодня Водолеям придется решать кучу проблем. Под конец дня силы начнут вас покидать, восстановить ресурс поможет только отдых.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 9 апреля для Рыб

Астрологи имеют приятные новости для Рыб. Уже совсем скоро сбудется одна из ваших самых заветных мечтаний. Еще недолго осталось ждать.