Гороскоп на сегодняшний день, 6 декабря 2021 года, прогнозирует Львам мелкие бытовые проблемы. Одиноких Скорпионов ждет успех в любви. Читайте гороскоп на 6 декабря для всех знаков зодиака в материале.

Астрологи советуют в этот день посмотреть на себя, свои привычки, образ жизни и подумать, все ли вас устраивает. Читайте гороскоп каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 6 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 6 декабря 2021 для Овнов

Овнам сегодня могут сообщить неприятную новость, поэтому будьте готовы к тому, что день пройдет не совсем так, как вы планировали.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 6 декабря 2021 для Тельцов

Берегите в этот день здоровье, особенно спину. Если чувствуете недомогание – обратитесь к врачу. От похода в офис лучше отказаться, проведите этот день дома.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 6 декабря 2021 для Близнецов

Близнецам придется сегодня посвятить свое время родственникам. Вас попросят помочь решить некоторые вопросы, поэтому будьте вежливы и не отказывайтесь сделать хорошее дело для близких вам людей.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 6 декабря 2021 для Раков

Сегодня Раков ждет активный день. Вы будете действовать решительно на работе и в личной жизни. Все звонки следует совершить в первой половине дня.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 6 декабря 2021 для Львов

Львов ожидают мелкие бытовые проблемы. Постарайтесь не влезать в конфликты, а самостоятельно решить то, что вас беспокоит.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 6 декабря 2021 для Дев

День плохой для совершения больших покупок. Вас могут обмануть или подсунуть некачественный товар, поэтому лучше отложите свой шопинг.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 6 декабря 2021 для Весов

Астрологи советуют Весам не показывать слишком много собственного "Я", ведь можете не на шутку поскандалить с начальством.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 6 декабря 2021 для Скорпионов

Одиноких представителей знака ждет успех в любви. Вы можете встретить человека с которым у вас сложатся отличные отношения.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 6 декабря 2021 для Стрельцов

Берегите свои нервы и не переживайте из-за каждой мелочи. Живите сегодняшним днем и не думайте о случившемся вчера.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 6 декабря 2021 для Козерогов

Козерогов в этот день ждут финансовые расходы, но они будут для вас приятными и подарят хорошее настроение.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 6 декабря 2021 для Водолеев

Астрологи советуют Водолеям не подписывать сегодня никаких документов. Дома следите за своим питанием и занимайтесь спортом.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 6 декабря 2021 для Рыб

Рыб ждет спокойный день. Сосредоточьтесь на работе и выполняйте запланированные задачи. Вечером вы можете встретиться со своим близким другом.