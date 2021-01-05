Гороскоп на 5 января для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 5 января 2020 года, советует Девам хранить самодисциплину. Ракам стоит включить турборежим и начать работать на полную. Читайте гороскоп на 5 января 2020 года для всех знаков зодиака дальше в материале.
Гороскоп на 5 января 2020 для Овнов
Во вторник Овны могут столкнуться с резкостью своих коллег. К счастью, вы будете обладать гибкостью и дипломатичностью, поэтому сгладить острые углы и погасить скандал будет очень легко.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 5 января 2020 для Тельцов
Вторник для Тельцов обещает быть просто сумасшедшим. Вам придется переделать столько дел за один день, что вы и за неделю иногда столько не успевали. Вы очень сильно устанете, но справитесь с поставленной задачей.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 5 января 2020 для Близнецов
Близнецов ждет смена настроения и целей. Ситуация может быть беспокойной, впрочем если вы сможете взять себя в руки – день завершится на позитивной ноте.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 5 января 2020 для Раков
Сегодня Ракам придется включить режим на максимум. Только так вы сможете достичь желаемого результата. Уже вечером можете отдохнуть, наслаждаясь чтением.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 5 января 2020 для Львов
Во вторник Львы будут всем демонстрировать свое упрямство. Вероятно, вы немножко устали именно потому, что задали себе слишком быстрый темп. Попробуйте замедлиться.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 5 января 2020 для Дев
Девам стоит сохранять спокойствие и самодисциплину, ведь уже к концу дня ситуация может выйти из-под контроля. Вероятны проблемы, связанные с бытом, семьей, бизнесом или автомобилем.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 5 января 2020 для Весов
Сегодня Весы проснутся великими ораторами. Вам будет всем что сказать, а ваши слова будут иметь убедительное действие. В разговорах стоит сохранять дистанцию, которую переходить не стоит.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 5 января 2020 для Скорпионов
Судьба подарит вам шанс улучшить свое финансовое положение. Впрочем звезды предупреждают, что тратить деньги надо с умом, а еще лучше – постараться хоть что-то отложить на "черный день".
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 5 января 2020 для Стрельцов
Удачный день для получения и обмена информацией, а также для коротких поездок. Вторник – лучший день в неделе для проведения переговоров.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 5 января 2020 для Козерогов
Энергетика дня позволит Козерогам делать добро для близких. Дарите подарки, занимайтесь благотворительностью и выполняйте просьбы.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 5 января 2020 для Водолеев
Водолеи в этот день совершенно не готовы мириться с человеком, который нанес ему боль. Звезды советуют отпускать людей, которые неоднократно вас разочаровывали. 2021 год подарит вам много возможностей, среди которых вы найдете настоящих друзей.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 5 января 2020 для Рыб
Ваши мечты рискуют остаться просто мечтами, если вы не начнете действовать. Начните двигаться в правильном направлении, и тогда то, чего вы так сильно хотите, придет к вам в самый ожидаемый момент.
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